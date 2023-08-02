Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ağustos 2023 09:14
Tıbbi Sekreter Görev Yeri Önerisi

Merhaba. Deprem bölgesinde Dişte çalışan bir tıbbi sekreterim. Şuanlık personel birimindeyim. Arşivde çalışan yok. Personel birimi rahat. Yoğun olmuyor ve boş zaman çok giren çıkan oluyor. Sorumluluğu yüksek ama rahat. Arşivde de dosya gelmediği süre içinde pek iş olmazmış. Sizce daha rahat ders çalışabilmek için hangi birimi tercih etmeliyim. Bana personelde kal daha rahat. Hastanedekileri tanırsın bir işin düşerse daha rahat halledersin vs. Diyorlar bunlar umrumda değil. Tek amacım daha iyi ders çalışabilmek

Özellikle tecrübeli meslek büyüklerimden önerilerini bekliyorum. Şimdiden teşekkürler

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