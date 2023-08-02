KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Ağustos 2023 09:20
KPSS 2024 Matematik Kaynak Önerisi

Merhaba, Sayısal mezunuyum matematik temelim var. Bana konu anlatımı detaylı olan kaynak önerisi yapabilir misiniz. Soru çözümü için ise birden fazla kitap önerisi alabilirim. (Kaç farklı kaynaktan soru çözmemi önerirsiniz?) Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.


HAME47
Aday Memur
02 Ağustos 2023 09:20

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