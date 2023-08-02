KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Ağustos 2023 09:23
2022 KPSS Makine teknikeri olarak atanan biri 2024 KPSS'de elektronik teknikeri olarak atanabilir mi

??


Furkan1832
Aday Memur
02 Ağustos 2023 12:10

aynı kuruma atanamazsın diye biliyorum kitse eğer


alonestyle
Aday Memur
02 Ağustos 2023 16:23

ünvanlar aynı olduğu için atanamaz diye biliyorum

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