Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ağustos 2023 09:26
sağlık bakanlığı mazeret tayinleri süre şartı

arkadaşlar 1.derece yakın engelli bakımı, boşanma, eğitim vb. gibi tayinlerin hepsinde süre şartı 3 yıl mı 4 yıl mı yoksa duruma göre farklılık mı gösteriyor. hiçbir yerde bununla ilgili net bilgi göremedim net bilen yazabilir mi lütfen

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