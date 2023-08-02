Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


02 Ağustos 2023 09:27
EÜAŞ makine mühendisi

Uzun yıllar ticaretle uğraştıktan sonra devlete geçiş yapmak durumunda kaldım.Eüaş a Makine Mühendisi olarak atandım.Açıkcası bilgilerimin üstü baya tozlu.Bu kurumda Makine Mühendisleri ne iş yapar?Göreve başlamadan önce hangi bilgilerimizi tazelemeliyiz?Kurumda Mak. Müh. lerin çalışma alanı ile ilgili hangi kaynakları inceleyip ön bilgi sahibi olabiliriz?Kurumla ilgili bilgisi olan ya da kurumda çalışan saygıdeğer arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim.

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