Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


02 Ağustos 2023 10:05
Mühendis kadrosundan tekniker kadrosuna geçiş

İyi günler herkese Memur iken mühendis kadrosuna UDS ile yükseldim. Şu an başka valilikte tekniker kadrosu boş ise geçmem mümkün mü?

Tekniker kadrosunda hiç çalışmadım mezuniyet olarak bilgisayar programcılığı ve bilg müh. mezunuyum. Geçiş yapan var mı veya bilgisi olan:=?

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