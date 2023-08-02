Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2023 10:15
İmar yönetmeliği ile alakalı

herkese selam. hemen soruma geçiyorum, avukat arkadaşlarımız varsa bana bilgilerini aktarırsa çok sevinirim. Ben 2004 te arsa aldım ve içine konteyner ev koydum, benım bahçemin hemen yanı da halen boş, ben kendi sınırıma konteyner evimi koydum ve kesinlikle komşu bahçenin sınırını ihlal etmedim, evim tek katlı. 2019 da imar barışı yaptım ve aldıgım ilk zamanlardan beridir tüm abonelikler açık faturaları vergileri ödüyorum. şimdi olurda yan bahçeme biri ev yapacak, benim tam sınırdaki evim sıkıntı olur mu? çünkü yeni kanunda sanırım 3-5 metre uzakta olmalıymış diye okudum. bilgisi olan yanıtlarsa çok sevinirim.

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