Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 10:21
Mazeret tayini belge yükleme

7 ağustosta belgeleri biz mi yükleyeceğiz yoksa idareye gönderip onların yüklemesini mi bekleyeceğiz?

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