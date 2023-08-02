Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


02 Ağustos 2023 10:29
Memurluk mu kamu işçisi olmak mı ?

Arkadaşlar Adalet Bakanlığı'nda mübaşirlik mi yoksa Teiaş'ta 4D tekniker işçi mi daha mantıklı? Maaş, çalışma şartları vs şeklinde hangisi avantajlı ? (Şuan mübaşirim)

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