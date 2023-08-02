Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


02 Ağustos 2023 10:56
Memursen yardımcı hizmetler sınıfında çalışan engellileri genel hizmetler sınıfına geçirebilcekmi

artık yeter çift diplomam var....4 yıllıık işletme mezunuyum...2 yıllık bilgisayar programcılığı mezunum....sınavsız tekniker sınıfına geçmek istiyorum...memursenden yardım istiyorum


umutXx
Memur
02 Ağustos 2023 11:28

öyle bir şey mümkün olması için bakanlığın hizmetli işlerini yapacak eleman alması gerekiyor, o da mümkün değil çünkü maliye bakanlığı çok sıkı tedbirler alarak tasarrufa gitmiş kamuda. o yüzden zor.


nsotr69
Aday Memur
02 Ağustos 2023 12:20

adliyede çalışan sürekli işçilerin bizim çalıştığımız alanda kullanabilirler neden olmasın...onlarında hizmetli yapacaklarını söylüyorlar

umutXx, 54 dk. önce

öyle bir şey mümkün olması için bakanlığın hizmetli işlerini yapacak eleman alması gerekiyor, o da mümkün değil çünkü maliye bakanlığı çok sıkı tedbirler alarak tasarrufa gitmiş kamuda. o yüzden zor.

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