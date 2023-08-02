Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ağustos 2023 11:03
Gaziantep-Mardin Arası Nakliye

Merhaba 20 Ağustos a kadar Gaziantep-Mardin arası çevre illerden de olsa ev taşıyacak kimse var mı? Nakliye ücretleri malum daha uyguna gelir

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