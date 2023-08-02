Mehil Müddeti

Merhabalar arkadaşlar bor sorum olacaktı size. Bu yıl il disi ile başka bir ile görevim çıkacak. Mehil süresi tam olarak ne zaman başlıyor. İlişik kestikten sonra mı 15 gün yoksa İlişik kesme tarihi başlangıcından itibaren mi 15 gün. Ya da kararnamelerin gelmesi mi gerekiyor ilk başta sürenin başlaması için. Bilgi için şimdiden teşekkürler

Merhabalar arkadaşlar bor sorum olacaktı size. Bu yıl il disi ile başka bir ile görevim çıkacak. Mehil süresi tam olarak ne zaman başlıyor. İlişik kestikten sonra mı 15 gün yoksa İlişik kesme tarihi başlangıcından itibaren mi 15 gün. Ya da kararnamelerin gelmesi mi gerekiyor ilk başta sürenin başlaması için. Bilgi için şimdiden teşekkürler