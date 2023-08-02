Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 11:03
Mehil Müddeti
Merhabalar arkadaşlar bor sorum olacaktı size. Bu yıl il disi ile başka bir ile görevim çıkacak. Mehil süresi tam olarak ne zaman başlıyor. İlişik kestikten sonra mı 15 gün yoksa İlişik kesme tarihi başlangıcından itibaren mi 15 gün. Ya da kararnamelerin gelmesi mi gerekiyor ilk başta sürenin başlaması için. Bilgi için şimdiden teşekkürler

burkas
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 11:07

mehil müddet süresi ilişik kestiğiniz gün itibariyle başlar sayın hocam ve 15 gündür. Kararnameleriniz gelmeden zaten ilişik kesemezsiniz ve kararnameler artık MEBBİS üzerinden yayınlanıyor ve oradan alınıyor..


popcorn007
Genel Müdür
02 Ağustos 2023 11:11

Mezkur Kanunun ?Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi? başlıklı 62 nci maddesinde, ?İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

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