Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ağustos 2023 11:40
Polnette şahıs sorgulama

Aranıyor yazdığında dosya numarasını girmezsek sıkıntı yaşanıyormu?


SirShrek
Aday Memur
02 Ağustos 2023 12:11
Benden sana kardeş tavsiyesi... Babanın oğlu olsa bile kimseyi sorgulama.. dosya ceraim sorusturma ya da ne bileyim adlı bir talimat olmayan bir Allah'in kulunu sorgulama. Sana burada onlarca arkadaş kurbanı ihraç meslektaş sayabilirim. Yok abi disaridayim şüpheli takip ediyoruz şunu aldık bı sorgularmisin yok abi sistem yok bizde sen bakabilir misin.....vs.. Bunlar yaşanmış olaylar, şu sözü çok duymussundur meslekte ya da duyacaksın...(( SANA VERİLENDEN BİR FAZLASI DAHİ YAPMA...))
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