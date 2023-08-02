Polnette şahıs sorgulama

Benden sana kardeş tavsiyesi... Babanın oğlu olsa bile kimseyi sorgulama.. dosya ceraim sorusturma ya da ne bileyim adlı bir talimat olmayan bir Allah'in kulunu sorgulama. Sana burada onlarca arkadaş kurbanı ihraç meslektaş sayabilirim. Yok abi disaridayim şüpheli takip ediyoruz şunu aldık bı sorgularmisin yok abi sistem yok bizde sen bakabilir misin.....vs.. Bunlar yaşanmış olaylar, şu sözü çok duymussundur meslekte ya da duyacaksın...(( SANA VERİLENDEN BİR FAZLASI DAHİ YAPMA...))

Benden sana kardeş tavsiyesi... Babanın oğlu olsa bile kimseyi sorgulama.. dosya ceraim sorusturma ya da ne bileyim adlı bir talimat olmayan bir Allah'in kulunu sorgulama. Sana burada onlarca arkadaş kurbanı ihraç meslektaş sayabilirim. Yok abi disaridayim şüpheli takip ediyoruz şunu aldık bı sorgularmisin yok abi sistem yok bizde sen bakabilir misin.....vs.. Bunlar yaşanmış olaylar, şu sözü çok duymussundur meslekte ya da duyacaksın...(( SANA VERİLENDEN BİR FAZLASI DAHİ YAPMA...))