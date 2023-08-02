Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ağustos 2023 11:51
Geçici görevlendirme
Geçici görevlendirme sonucunu nerden görebiliriz? Ekip uygulamasında çalışma yeri mi değişiyor?

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayini Çksy Üniversite TercihAile Hekimliği HemşireHamilelik soru Çkys Zulmü İşe başlangıç tarihi yanlış yazılmışBitlis devlet hastanesi hakkında bilgiBiga devlet hastanesiDoğum izni

Sözlük

gidişat 2 Halka Arz 2 aziz elmo ateşi 1 oniomania 1 gurk tavuk 1 dragos 4 LPG tüplerinde yeni dönemin başlaması 1 kulak 1 Yemeğimi bilerek kötü yaptım 1 sarhoşken sızıp kalmak 1

Son Haberler

Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttıŞile'de denizde bulunan top mermileri imha edildi'Engelli raporları' sorunu büyüdü, sektör çözüm için harekete geçtiTicaret Bakanlığı, otomotivde piyasa bozucu faaliyetlerin takip edildiğini bildirdiYunanistan, Rodos'u yangın nedeniyle terk eden turistlere bir hafta ücretsiz tatil verecek

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?