Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 12:09
Milli eğitim bakanlığı aşçı alımı yapacakmı acaba?

Herkese selamlar 2023 yılında milli eğitim bakanlığı aşçı, aşçı yardımcısı alımı yapacak mı acaba birde kpss kaçta kapatır bilgisi olan varmı?

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