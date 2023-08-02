Usta Öğretici Başvuru Süreci Başladı (2023-2024)

2023- 2024 Eğitim Öğretim Yılında Görev Almak İsteyen Kadrolu (MEB Örgün Eğitim- Kurum Dışı) / Kadrosuz / Ücretli Usta Öğretici Başvuru İlanıdır.

11 Nisan 2018 tarih ve 30388 Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda kurumumuza 2023 / 2024 Eğitim Öğretim Yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere EK-2 ücretli usta öğretici başvuru değerlendirme formuna esas belgeler ile kadrosuz ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır.Başvuru işlemleri aşağıda belirtilen başvuru takvimi doğrultusunda ve aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile açıklamalar doğrultusunda e-yaygın ( https://e-yaygin.meb.gov.tr ) sistemi üzerinden E-DEVLET şifresi ile başvuru yapacak kişilerin kendisi tarafından yapılacaktır.

Kurumumuzda elden başvuru alınmayacaktır. İlanen duyurulur.NOT: Millî Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan kadrolu öğretmenler, diğer resmî kurumlardaki kamu görevlileri ve emekli olanların başvuruları Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü E-YAYGIN ( https://e-yaygin.meb.gov.tr) sistemi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılması gerekmektedir.

Kurumumuza evrak teslimi yapılmayacak olup, sisteme yüklenen evraklar görevlendirme olduğunda istenilecektir.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER(Görev verildikten sonra getirilecektir.)1-Öğrenim Belgesi Fotokopisi (En Son Mezun Olunan Okulun diploma fotokopisi (Aslını da getiriniz))

2-Antrenörlük (Vizeleri alınmış) / Usta Öğreticilik Belgesi / Yeterlilik Belgesi / Sertifikalar)

3-Usta Öğretici Oryantasyon Belgesi (Belgeniz yok ise Halk Eğitim?e başvuru yapınız.)(Eğitim Fakültesi Mezunu Ve Formasyon Eğitimi Alanlardan İstenilmemektedir.)

4-SGK Hizmet Dökümü/ (4-A/BARKODLU / E-Devlet'ten Alınabiliyor)

5-Erkek çalışanlar için askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge

6-Adli Sicil Kaydı- (Yakın Tarihli-E-Devlet'ten Alınabiliyor)İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikası (Varsa)Sağlık Raporu (Herhangi bir sağlık kurumundan alınabilir)Emekliler İçin (Emekli olduğunu gösterir belge)MEB-Örgün Eğitim Kurumları ile diğer Resmî Kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin getireceği evraklar:10.1.Görev Yeri Belgesi10.2.Diploma10.3.Var ise (Antrenörlük, Sertifika...gibi)Başvurularda istenilen evrakları telli mavi dosya içerisinde sırasına göre dizerek teslim edilecektir.

Evrak teslimi kurs görevi verildiğinde yapılacaktır.NOT: Başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belge düzenleyerek ve aykırıbeyanda bulunarak başvuruda bulunanlar ile gerçeği gizleyerek başvuruda bulunanlarınbaşvuruları geçersiz sayılacaktır.

Kaynaklar: https://aydinhalkegitim.meb.k12.tr/m...i-duyuru-1.pdf

https://www.ismekkurs.com/usta-ogretici/

https://www.yayginegitim.net/komek-is-basvurusu/