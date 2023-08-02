Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ağustos 2023 13:00
Özel Sektör Eş Durumu Hakkında

Herkese iyi günler. Akademiden yeni mezun olacağım. Yönetmeliğe baktığımda eşi özel sektörde çalışanlar için 1 sene şartı aranıyor olarak gözüküyor. Bu konu hakkında net bir bilgisi olan var mı?

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