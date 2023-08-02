Tayin istemeli miyim

Altı senedir doğudayım gerçekten bunaldım bu sene yazacaktım ama

Yazacağım yerde kiralar 15 bin. O kadar kira verip de para biriktirmemiz mümkün değil eşimle ikimiz de memuruz ama yine de olmaz yani birikim yok

Hem buradan bunaldım hem de kalsam burda dört bin kira veriyorum eşimle birlikte 250 bin biriktirsek en azından elimizde para olur şimdi taşınma parası bile yok doğru düzgün.

Benim de aralığa kadar ayda on bin kredi kartı borcum var.

Sizce ne yapmalıyım batıya gidince başım göğe erecek mi mutlu olacak mıyım?