Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 13:06
Tayin istemeli miyim

Altı senedir doğudayım gerçekten bunaldım bu sene yazacaktım ama

Yazacağım yerde kiralar 15 bin. O kadar kira verip de para biriktirmemiz mümkün değil eşimle ikimiz de memuruz ama yine de olmaz yani birikim yok

Hem buradan bunaldım hem de kalsam burda dört bin kira veriyorum eşimle birlikte 250 bin biriktirsek en azından elimizde para olur şimdi taşınma parası bile yok doğru düzgün.

Benim de aralığa kadar ayda on bin kredi kartı borcum var.

Sizce ne yapmalıyım batıya gidince başım göğe erecek mi mutlu olacak mıyım?


moideen
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 13:13

Bence 1 sene daha kalın.


Feriduni
Şube Müdürü
02 Ağustos 2023 13:24
Ya seneye iyi okullar açılmazsa!..

KuvvetMir
Aday Memur
02 Ağustos 2023 13:29

Bence kalın hocam. X yerinin falanca mezrasında değilsen, şehir merkezine yakınsan sık dişini. Ayrıca burası için (Ankara) olur olmadık evlere kira fiyatları biçiyorlar. Evi görsen koyun bağlasan durmaz denecek şekilde. Ha pardon bahsettiğim evlerde/ahırlarda koyunlar kalmıyor değil ama teşbihte hata olmaz derler..


Bitmeyendoggugorevii
02 Ağustos 2023 13:30

Bu sene kötüleri açıldı

Feriduni, 30 dk. önce
Ya seneye iyi okullar açılmazsa!..

Bitmeyendoggugorevii
02 Ağustos 2023 13:38

İl merkezinde oturuyorum evim geniş rahat okulum ilçe merkezinde on beş dk

KuvvetMir, 25 dk. önce

Bence kalın hocam. X yerinin falanca mezrasında değilsen, şehir merkezine yakınsan sık dişini. Ayrıca burası için (Ankara) olur olmadık evlere kira fiyatları biçiyorlar. Evi görsen koyun bağlasan durmaz denecek şekilde. Ha pardon bahsettiğim evlerde/ahırlarda koyunlar kalmıyor değil ama teşbihte hata olmaz derler..


matemkogr
Aday Memur
02 Ağustos 2023 13:51

Kira yardımı verilecek deniyor. Tayin istersen belki kira yardımı da alırsın hocam.

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