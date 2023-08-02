Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ağustos 2023 13:27
Jandarma U/H teknisyenliği

Komutanlarım , u/h sınıf okulunu bitirmemizin ardından subaylığa geçip jandarmanın kendi içerisinde açılan pilot eğitimlerie katılmak mümkün mü yani u/h cı bir astsubay pilot olabilir mi?Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Dış karakolHizmet yerini terk etmemeBurası personel temin sayfası mi Jandarma konularına başlık açılması durumu ile ilgili uyarı!Jandarma PromosyonAstsubaylık Pomem AileAstsubaylıktan Subaylığa Geçiş

Sözlük

Halka Arz 2 sınırları çizmek 2 empati 1 rakı 3 şu an çalan şarkı 3 ağustos ayında neler ekilebilir 2 LPG tüplerinde yeni dönemin başlaması 1 gül suyu 2 dragos 4 yorgun mermi 1

Son Haberler

38,5 Kuruşa çıkarılan market poşeti için tüketici yine 25 kuruş ödeyecekErdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik görüşmeNiğde'de üzerine beton kiriş düşen genç işçi öldüTürkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 3 bin 700'ü geçtiTürkiye'nin ilk sanal ve artırılmış gerçeklik bölümü 'iş garantisi' veriyor

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?