Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 13:30
İlksan ikraz

Arkadaşlar ilksan ikrazı 150 bine yükseltecekmiş. Bilginiz olsun. Tabi faiz oranları çok yüksek .


yakamoz0682
Şef
02 Ağustos 2023 13:37

200 bin demişlerdi.

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