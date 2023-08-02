2. Şark muafiyeti (Yeni yönetmeliğe göre)

Kardeşim çalıştığın yerin personeli şark kısmını görebiliyor oraya baktır bir istersen. Ben Mayıs ayinda yazdım yaklaşık 45 gün sonra PBS de hala değerlendirme aşamasında yazıyorken personelin ekranından çift şark yapmış personel yazısı görünüyordu. Ben bunu gördükten iki hafta kadar sonra PBS de dilekçeniz cevaplanmistir gibi bir şey yazmıştı.

Kardeşim çalıştığın yerin personeli şark kısmını görebiliyor oraya baktır bir istersen. Ben Mayıs ayinda yazdım yaklaşık 45 gün sonra PBS de hala değerlendirme aşamasında yazıyorken personelin ekranından çift şark yapmış personel yazısı görünüyordu. Ben bunu gördükten iki hafta kadar sonra PBS de dilekçeniz cevaplanmistir gibi bir şey yazmıştı.