Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ağustos 2023 13:50
2. Şark muafiyeti (Yeni yönetmeliğe göre)

Arkadaşlar halen görev süresi 3 yıl yerde geçmişte 4 yıl görev yaptım martta dilekceyi verdik halen bekliyoruz. Artık PBS de insan muafiyet hakkını görmek istiyor. Korkuyo insan yönetmelik ilgili maddelerini degistirip aleyhimize işlermi diye?? Süreçten bilgisi olan var mı neden bu kadar uzun sürdü???


SirShrek
Aday Memur
02 Ağustos 2023 14:10
Kardeşim çalıştığın yerin personeli şark kısmını görebiliyor oraya baktır bir istersen. Ben Mayıs ayinda yazdım yaklaşık 45 gün sonra PBS de hala değerlendirme aşamasında yazıyorken personelin ekranından çift şark yapmış personel yazısı görünüyordu. Ben bunu gördükten iki hafta kadar sonra PBS de dilekçeniz cevaplanmistir gibi bir şey yazmıştı.

rashimuss
Aday Memur
02 Ağustos 2023 14:15

Yok devrem baktım halen 2. Şarka gidecek amir memur yaziyo


rashimuss
Aday Memur
02 Ağustos 2023 14:17

Senin durumun nasıldı yani şark bu sene mi geldi de acaba erken cevapladilar .bı de sicile göreacaba

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.İlk atama istanbul, yüzde kaç çeviğe verilirimKarakol mu devriye ekipler miYıldırma ve istifaya zorlanmakYeni memurlara tavsiye BES açın mutlakaPolise yemek parası verilmeli Jandarmanın Polis Yakınına GBT YapmasıMazeret DilekcesiGih mi Polislik mi ?

Sözlük

domuz 3 yozgat 2 gül suyu 2 empati 1 güçlüden yana olma 2 sarhoşken sızıp kalmak 1 merkez bankasının faizleri artırması 1 supporters 7 yorgun mermi 1 ördek sendromu 1

Son Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tüm Emekliler Derneği'ni ziyaret ettiEdirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandıİstanbul'un yılın ilk yarısında ağırladığı yabancı turist yüzde 17 arttıOsmaniye'de iş yerindeki patlamada 3 kişi yaralandıAmasya'da 'Anne bebek dostu otobüs' uygulaması başlatıldı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?