KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ağustos 2023 13:59
Polis okulundan ayrıldıktan sonra Askeri okula girmek!

29. Dönem pomem kazandım, 50 günün sonunda okulu bıraktım, 50 günlük 4/c sigortam görünüyor, yeni alınacak subay, astsubay, uzman gibi alımlara başvuru yapabilirmiyim bir sıkıntı olurmu?

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