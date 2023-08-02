Aile birliği mazeretine bağlı atama

Arkadaşlar herkese merhabalar. Eşim öğretmen ben ise bir kurumda avukatım. 7 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak olan başvuru sürecinde görev yeri belgesini biz mi sisteme yükleyeceğiz yoksa idareye gönderip idare mi halledecek bu meseleyi?

Bir diğer sorum il emri tam olarak nasıl çalışmakta? Diyelim ki eşim için il merkezinde yer açılmadı veya tercih ettik gelmedi ilçe istemiyoruz. İlçe zorunlu mu tutuluyor yoksa il emri denilen şey norm fazlası gibi bekletiyor mu?

Ve genel hatlarıyla aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme sürecini açıklayabilecek olan var mıdır?

Teşekkürler.