Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2023 14:15
4A dan 4b ye geçiş hakkında

iyi günler arkadaşlar son düzenleme ile kadroya geçtim.Diyanette 4/b koruma ve güvenlik memurluğunu kazandım.Geçişte bir problem yaşar mıyım bekleme süresi ceza vb yardımcı olursanız çok mutlu olurum şimdiden teşekkürler.

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