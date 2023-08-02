Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


02 Ağustos 2023 14:17
4A dan 4b ye geçiş hakkında

iyi günler arkadaşlar son düzenleme ile kadroya geçtim.Diyanette 4/b koruma ve güvenlik memurluğunu kazandım.Geçişte bir problem yaşar mıyım bekleme süresi ceza vb yardımcı olursanız çok mutlu olurum şimdiden teşekkürler.

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