Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 14:32
Görev yolluğu nakliye ücretini karşılayacak mı
Seçimden sonra yakıt fiyatları %100 arttı. Bu fiyatlar nakliye ücretlerine de yansıyacak. E Malum il dışı atama sürecindeyiz. Alacağımız yolluklar nakliye ücretini telafi edebilecek mi? Özkansoft daki görev yokluğu hesaplama modülü güncel ise eğer, yarısını bile karşılamıyor.

nistiman
Memur
02 Ağustos 2023 14:33

Temmuzda yolluklara zam geldi mi peki? Bilen var mı

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