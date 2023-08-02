Eş durumu acil

Dhmi'de memur olarak çalışmaktayım eşim İstanbul'da çalışıyor memur değil primi yatıtor sigortalı eş durumundan istanbula gitme ihtimalim var mı konuyu aydınlatacak var mı arkadaşlar acil

Dhmi'de memur olarak çalışmaktayım eşim İstanbul'da çalışıyor memur değil primi yatıtor sigortalı eş durumundan istanbula gitme ihtimalim var mı konuyu aydınlatacak var mı arkadaşlar acil