KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Ağustos 2023 14:33
Eş durumu acil
Dhmi'de memur olarak çalışmaktayım eşim İstanbul'da çalışıyor memur değil primi yatıtor sigortalı eş durumundan istanbula gitme ihtimalim var mı konuyu aydınlatacak var mı arkadaşlar acil

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