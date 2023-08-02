Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 14:56
Ders paylaşımı

Merhabalar ilkokulda iki branşçıyız. 34 saat dersten 22 si zümreme(benden kıdemli) 12 si bana verilmek isteniyor -geri kalanı farklı bir okulda tamamlamak üzere-. Benim de maaş karşılığı olan kısmını kendi okulumda tamamlamam gerekmez mi?


Pelinin
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 14:57

Eşit bölmek zorundalar olmaz öyle


Pelinin
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 14:59

17 17 bölmek zorundalar, görevlendirme istemiyorum diyin


melcea
Genel Müdür
02 Ağustos 2023 15:00

Bunu ikiniz de anlasirsaniz yapabilirler. Ama anlasamazsaniz esit ya da birbirine yakin paylastirilmasi gerekiyor. Genelde birisi okulda kalsin, birisi gorevlendirme olarak gitsin mantigi var ama kurala aykiri. 17-17 olamayacagindan 16-18 gibi yapilmasi gerekir.


Pelinin
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 15:02

Kendini çok akıllı zannedip insanları enayi yerine koyankara sinir oluyorum, kabul etmeyin hocam kesinlikle, hiç nirşekilde görevlendirme istiyorum diye dilekçe yazmayın


pkavfa
Memur
02 Ağustos 2023 15:11

Bana söylenen zümremin kıdemli olduğu için ders saatini kendi okulunda tamamlama hakkı varmış mevzuat gereği.

Pelinin, 24 dk. önce

Kendini çok akıllı zannedip insanları enayi yerine koyankara sinir oluyorum, kabul etmeyin hocam kesinlikle, hiç nirşekilde görevlendirme istiyorum diye dilekçe yazmayın


erdem.k88
Genel Müdür
02 Ağustos 2023 15:19
Madem oyle Mevzuatı görmek isteyin , kaynak kaba eti galiba idarecinizin. Eşit ya da birbirine yakın paylaşım yapılmalı, görevlendirme istemiyorum diye dilekçe yazın hocam.
pkavfa, 15 dk. önce

Bana söylenen zümremin kıdemli olduğu için ders saatini kendi okulunda tamamlama hakkı varmış mevzuat gereği.

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