Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


02 Ağustos 2023 15:21
KKÖ Eş Durumu Tayini
2022 Nisan ayında KKÖ olarak başladım son toplu sözleşme ile kadroya geçtim. Eşim polis memuru ne zaman eş durumu tayini yapabilirim bilen ya da herhangi bir duyum alan var mı ?

Karlıbirgecevakti
Aday Memur
02 Ağustos 2023 16:40

il içi her zaman başvurabilirsiniz eş durumu tayinine. il dışı 4 yılı tamamlamadan kesinlikle kabul edilmez.

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