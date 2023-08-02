KKÖ Eş Durumu Tayini

2022 Nisan ayında KKÖ olarak başladım son toplu sözleşme ile kadroya geçtim. Eşim polis memuru ne zaman eş durumu tayini yapabilirim bilen ya da herhangi bir duyum alan var mı ?

2022 Nisan ayında KKÖ olarak başladım son toplu sözleşme ile kadroya geçtim. Eşim polis memuru ne zaman eş durumu tayini yapabilirim bilen ya da herhangi bir duyum alan var mı ?