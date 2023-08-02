Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ağustos 2023 15:22
Eş durumu ne olacak

Bir aydır bekliyorum hala sonuç yok Ankara?ya ulaşılmıyor özlük de bilmiyor dilekçem ne durumda ne zaman sonuçlanacak iki kira veremeyeceğim için taşınacağım eşimin yanına ama çıkmazsa bu süreçte nerde nasıl devam edeceğiz belli değil bilgisi olan fikri olan haberdar olan var mı

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