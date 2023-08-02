Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2023 15:23
Toplu Sözleşme Sözleşmeli Personeli Kapsıyor Mu?

Merhaba değerli forum üyeleri, son günlerde yapılan memura kira ve zam haberleri 4b'li sözleşmeli personeli kapsıyor mu acaba?

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