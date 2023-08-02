Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ağustos 2023 15:38
Kadroludan Sözleşmeliye geçiş

Arkadaşlar Merhabalar Bilgisi olan geçiş yapanlar yardım için çok teşekkür ederim.

Mevcut Üniversitede Kadrolu Memur olarak çalışmaktayım malum üniversiteler çakılı kadro olduğundan diyanette 4/b sözleşmeli olarak kazandım geçişte ceza problem vb yaşar mıyım? muvafakatname gerek var mı


E.Kayı Han
Editor
02 Ağustos 2023 15:41

Usulüne uygun olarak istifa ederseniz kadroludan sözleşmeliye geçişte ceza yok.

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