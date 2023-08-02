KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Ağustos 2023 16:26
Anadolu meslek lisesi bilişim sistemleri mezunuyum , bilgisayar işletmeni miyim?

arkadaşlar lisede bilgisayar okudum , bilgisayar işletmeni sertifikam otomatik olmuş oluyor mu yoksa bu belgeyi almak zorunda mıyım? Lise tarafından bana işyeri açma belgesi verildi bu ne işe yarar kpss'de?

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