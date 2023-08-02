Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 16:29
İl dışı tercih kapandı bir yolu yok mu

Kapandı ama pişman oldum dilekçe falan yazma şansım yok mu çok pişmanım bir sene daha burda kalamayacağım :(


matematikogretmenii
Şef
02 Ağustos 2023 16:31
Yok

travelltrue
Aday Memur
02 Ağustos 2023 16:34

geçmiş olsun hocam,üzülmeyin belki 2.il dışı olur

matematikogretmenii, 27 dk. önce
Yok

Bitmeyendoggugorevii
02 Ağustos 2023 16:37

Oluyor mu öyle bir şey

travelltrue, 24 dk. önce

geçmiş olsun hocam,üzülmeyin belki 2.il dışı olur


melcea
Genel Müdür
02 Ağustos 2023 16:38

Kesin tayinin cikacagi garantisi de yok hocam. Tasinmaya ve fazla kiraya vereceginiz para ile yakin sehirleri gezersiniz bunaldikca. Guzel bir plan yapip onumuzdeki sene yaparsiniz tercihinizi. Nasipse olur.


travelltrue
Aday Memur
02 Ağustos 2023 16:48

sanırım daha önce olmuş, ben bunu da yoğunluktan uzatılır diye bekledim ama olmadı

Bitmeyendoggugorevii, 21 dk. önce

Oluyor mu öyle bir şey


Fingolfin42
Aday Memur
02 Ağustos 2023 16:55

Hayırlısı de geç hocam artık yapacak bir şey yok.


Feriduni
Şube Müdürü
02 Ağustos 2023 16:57
Ah hocam! Hiç sıkmayın canınızı. Ben de sadece 4 tercih yaptım. Ne olacak hiç bilmiyorum. Allah, bize ne gibi sürprizler hazırlamış, bekleyip göreceğiz İNŞALLAH. Vardır bunda da bir hayır.
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