Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ağustos 2023 16:33
İller arası tayini çıkan memurun eş durumu

Merhabalar eşim ve ben aynı hastanede kadrolu hemsireyiz iller arasında benim tayinim çıktı eşim eş durumuna en erken ne zaman başvuru yapabilir acaba illa yeni yerimde işe basladıktan sonra mı başvuru yapabiliyoruz atama belgesi yada ayrılış evrağı ile olmaz mı. Birde eş durumumuz aynı bakanlık içinde erken sonuçlanma durumu olur mu

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