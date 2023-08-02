KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Ağustos 2023 16:34
Kpss sonuçları hakkında
25 ağustosta açıklanacak diyor daha erken aciklanma ihtimali var mı sizce geçen yıllarda daha erken açıklandığı oldu mu söylenen tarihten

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