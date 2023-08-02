Kpss sonuçları hakkında

25 ağustosta açıklanacak diyor daha erken aciklanma ihtimali var mı sizce geçen yıllarda daha erken açıklandığı oldu mu söylenen tarihten

25 ağustosta açıklanacak diyor daha erken aciklanma ihtimali var mı sizce geçen yıllarda daha erken açıklandığı oldu mu söylenen tarihten