Sınıf Öğretmenleri Alan Değişikliği yapabilir mi?

Teknoloji tasarım ve zihinsel engelliler öğretmenliği dışında 4 yıllık ders okutmaya kaynak teşkil eden bir bölümü bitirince alan değişikliğine başvurulabiliyor mu? Örneğin dini ilimler fakültesini bitiren din kültürü öğretmenliğine başvurabilir mi. Normalde bu bölümü bitirenlerin ayrıca formasyon alması gerekiyor. Ama sınıf öğretmenliğinde pedegojik dersler zaten alınıyor. Böyle bir geçiş mümkün mü? Veya bu tarz bir bölümğ bitirince ayrıca bir formasyon almak mı gerekiyor ?

Teknoloji tasarım ve zihinsel engelliler öğretmenliği dışında 4 yıllık ders okutmaya kaynak teşkil eden bir bölümü bitirince alan değişikliğine başvurulabiliyor mu? Örneğin dini ilimler fakültesini bitiren din kültürü öğretmenliğine başvurabilir mi. Normalde bu bölümü bitirenlerin ayrıca formasyon alması gerekiyor. Ama sınıf öğretmenliğinde pedegojik dersler zaten alınıyor. Böyle bir geçiş mümkün mü? Veya bu tarz bir bölümğ bitirince ayrıca bir formasyon almak mı gerekiyor ?