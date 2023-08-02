Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 16:39
Sınıf Öğretmenleri Alan Değişikliği yapabilir mi?
Teknoloji tasarım ve zihinsel engelliler öğretmenliği dışında 4 yıllık ders okutmaya kaynak teşkil eden bir bölümü bitirince alan değişikliğine başvurulabiliyor mu? Örneğin dini ilimler fakültesini bitiren din kültürü öğretmenliğine başvurabilir mi. Normalde bu bölümü bitirenlerin ayrıca formasyon alması gerekiyor. Ama sınıf öğretmenliğinde pedegojik dersler zaten alınıyor. Böyle bir geçiş mümkün mü? Veya bu tarz bir bölümğ bitirince ayrıca bir formasyon almak mı gerekiyor ?

Feriduni
Şube Müdürü
02 Ağustos 2023 16:55
Sayın Hocam, bir arkadaşım sınıf öğretmeniydi, açık öğretim fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi ve alan değişikliği yaptı. Formasyona gerek yok.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

meb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekOkul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miİl dışı Başvuru Ekraniİl dışı başvuru onayMazeret Tayini Yürütmeyi Durdurma DavasıSamsun-atakum'a mazaret ataması?Emekli Olacak Öğretmene TavsiyelerNeyi bekliyoruz hocam ?Tayin istemeli miyimDeprem tazminatı

Sözlük

Ali cabbar 3 çay simit 2 kurtlarını dökmek 1 ağustos ayında neler ekilebilir 2 Yemeğimi bilerek kötü yaptım 1 ağla açılırsın 5 sakal 1 yalnız yaşamak 1 ördek sendromu 1 aziz elmo ateşi 1

Son Haberler

CHP, TBMM'nin olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığına başvurduMikser otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralıYunanistan'dan Rodos'u yangın nedeniyle terk eden turistlere ücretsiz tatilBilecik'te kadına işkence: Dövüp, 4 el parmağını kestiler24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?