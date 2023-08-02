Yatırımdan filan hiç anlamam borsa vs hiç bildiğim konular değil. Tek bildiğim bes. Şuanda 3 yıldır süren bir bes hesabım var. Ayda 2 bin ödüyorum . Maaşımdan 15 20 bin arası bir para kalıyor . Acaba bes i mi yükseltsem , fiziki altın mi alsam ne yapsam bilmiyorum para biriktirme ve biraz değer kazanması için ne yapmak lazım

Yatırımdan filan hiç anlamam borsa vs hiç bildiğim konular değil. Tek bildiğim bes. Şuanda 3 yıldır süren bir bes hesabım var. Ayda 2 bin ödüyorum . Maaşımdan 15 20 bin arası bir para kalıyor . Acaba bes i mi yükseltsem , fiziki altın mi alsam ne yapsam bilmiyorum para biriktirme ve biraz değer kazanması için ne yapmak lazım