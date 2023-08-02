Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ağustos 2023 16:47
BES
Yatırımdan filan hiç anlamam borsa vs hiç bildiğim konular değil. Tek bildiğim bes. Şuanda 3 yıldır süren bir bes hesabım var. Ayda 2 bin ödüyorum . Maaşımdan 15 20 bin arası bir para kalıyor . Acaba bes i mi yükseltsem , fiziki altın mi alsam ne yapsam bilmiyorum para biriktirme ve biraz değer kazanması için ne yapmak lazım

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