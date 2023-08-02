İl dışı atama 2023

İyi hakkınızda hayırlısı olsun .. umarım güzel bir yer olur. İstanbul hala onaylamadı mı yoksa benimki mi böyle arada kaynadı bir yanlışlık mı oldu hiç anlayamadım ... İstanbulda olan birileri varsa bu mesajı okuyan yazarsa sevinirim onaylanma oldu mu diye...

Sizin için de tekrardan hayırlı uğurlu olsun inşallah ☺️🙏