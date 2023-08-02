Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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02 Ağustos 2023 17:13
İl dışı atama 2023

İstanbul'dayım. İl dışı tayin istedim. Okulum onayladı, ilçe onayladı ama il onaylamadı ve saat mesai saatini geçti.. Bilen biri yardım edebilir mi? Telefonla aradım defalarca ama öğretmen atama birimi telefonları açmıyor! Yani gerçekten sinir bozucu bir durum... Bu durumda olan başka kişiler var mı? Ne yapmam lazım?


spock
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 17:14

Sen 16.00'dan önce "başvurumu kaydet" dediysen ve onay bekliyor dediyse tamamdır.

Bunlar detay şeyler. Onaylanır muhakkak. Tabi reddedilecek bir şey yoksa... Ama okul onayladıysa muhtemelen yoktur.


Feriduni
Şube Müdürü
02 Ağustos 2023 17:15
İl toplu halde onaylıyor bildiğim kadarıyla.

Kemanımveben
02 Ağustos 2023 17:16

Yani onaylanır değil mi? İstanbul'da başka bu durumda olan var mı acaba?

Feriduni, 1 saat önce
İl toplu halde onaylıyor bildiğim kadarıyla.

Kemanımveben
02 Ağustos 2023 17:18

Reddedilecek bir durumum yok. okulum onayladı ilçe de onayladı . Ama il onaylamadı ve mesai saatini geçtik. Başka bu durumu yaşayan birileri varmıdır ki acaba?? Ulaşmıyprum da telefonu açmıyorlar :(

spock, 1 saat önce

Sen 16.00'dan önce "başvurumu kaydet" dediysen ve onay bekliyor dediyse tamamdır.

Bunlar detay şeyler. Onaylanır muhakkak. Tabi reddedilecek bir şey yoksa... Ama okul onayladıysa muhtemelen yoktur.


Feriduni
Şube Müdürü
02 Ağustos 2023 17:19
En kötü ihtimal yarın il milli eğitime gidin eğer onaylanmamış ise.
Kemanımveben, 1 saat önce

Reddedilecek bir durumum yok. okulum onayladı ilçe de onayladı . Ama il onaylamadı ve mesai saatini geçtik. Başka bu durumu yaşayan birileri varmıdır ki acaba?? Ulaşmıyprum da telefonu açmıyorlar :(


matematikogretmenii
Şef
02 Ağustos 2023 17:20
İl başvurular bittikten bir veya iki gün sonra onaylıyor zaten.

Kemanımveben
02 Ağustos 2023 17:21

Ahh tamam çok teşekkür ederim yarın gideri ozaman. Stresten bu aklıma gelmemişti... İnsanları neden strese sokuyorlar ki :/

Feriduni, 1 saat önce
En kötü ihtimal yarın il milli eğitime gidin eğer onaylanmamış ise.

Feriduni
Şube Müdürü
02 Ağustos 2023 17:21
Emin olun, ben daha çok stresliyim. İNŞALLAH hakkımızda hayırlısı olur.
Kemanımveben, 1 saat önce

Ahh tamam çok teşekkür ederim yarın gideri ozaman. Stresten bu aklıma gelmemişti... İnsanları neden strese sokuyorlar ki :/


Kemanımveben
02 Ağustos 2023 17:22

Yaa öyle mi hiç dikkat etmemiştim buna çünkü hiç bu kadar çok gitmek istediğim bir okul olmamıştı. İçim rahatladı bir nebze ama 2 gün olamaz bence çünkü zaten 2 gün sonra 4'ünde atama yerleri belli olcakmış.

matematikogretmenii, 1 saat önce
İl başvurular bittikten bir veya iki gün sonra onaylıyor zaten.

Kemanımveben
02 Ağustos 2023 17:23

Hayırlısı olsun sizde mi İstanbuldasınız?

Feriduni, 1 saat önce
Emin olun, ben daha çok stresliyim. İNŞALLAH hakkımızda hayırlısı olur.

Feriduni
Şube Müdürü
02 Ağustos 2023 17:27
Bursa.
Kemanımveben, 1 saat önce

Hayırlısı olsun sizde mi İstanbuldasınız?


Kemanımveben
02 Ağustos 2023 17:30

Bursa'da il onayı oldu mu peki??

Feriduni, 1 saat önce
Bursa.

Feriduni
Şube Müdürü
02 Ağustos 2023 17:33
Evet, üçü de aynı gün onaylandı. Okul, ilçe, il.
Kemanımveben, 58 dk. önce

Bursa'da il onayı oldu mu peki??


Kemanımveben
02 Ağustos 2023 17:36

İyi hakkınızda hayırlısı olsun .. umarım güzel bir yer olur. İstanbul hala onaylamadı mı yoksa benimki mi böyle arada kaynadı bir yanlışlık mı oldu hiç anlayamadım ... İstanbulda olan birileri varsa bu mesajı okuyan yazarsa sevinirim onaylanma oldu mu diye...

Sizin için de tekrardan hayırlı uğurlu olsun inşallah &#9786;&#65039;&#128591;

Feriduni, 55 dk. önce
Evet, üçü de aynı gün onaylandı. Okul, ilçe, il.

sinelt
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 17:46
Benim İstanbul onayladı ama kısım kısım toplu olarak yapılıyor hocam sıkıntı yapmayın. Başvuru süresi bittikten sonra da onay gelir merak etmeyin ile gitmenize gerek de yok en geç yarın sabah onaylarlar sorun olsa ilçe onaylamazdı zaten. İçiniz rahat olsun.
Kemanımveben, 52 dk. önce

İyi hakkınızda hayırlısı olsun .. umarım güzel bir yer olur. İstanbul hala onaylamadı mı yoksa benimki mi böyle arada kaynadı bir yanlışlık mı oldu hiç anlayamadım ... İstanbulda olan birileri varsa bu mesajı okuyan yazarsa sevinirim onaylanma oldu mu diye...

Sizin için de tekrardan hayırlı uğurlu olsun inşallah &#9786;&#65039;&#128591;


Kemanımveben
02 Ağustos 2023 17:57

Hocam ben 30'unda yaptım tercihlerimi aslında... 31'inde okulumu bilgilendirdim onay istedim çünkğ herşeyi savsaklama son güne bırakma huyları var... Böyle sıkıntılı bir idare malesef. O yüzden son gğne kaldı böyle .. Okul öğleden önce onayladı hatta... mesajlarımdan sonra! Peşinden ilçe hemen onayladı ama il hala onaylamadı .. ben de stres yaşıyorum haliyle mesai saati de bitince..

sinelt, 42 dk. önce
Benim İstanbul onayladı ama kısım kısım toplu olarak yapılıyor hocam sıkıntı yapmayın. Başvuru süresi bittikten sonra da onay gelir merak etmeyin ile gitmenize gerek de yok en geç yarın sabah onaylarlar sorun olsa ilçe onaylamazdı zaten. İçiniz rahat olsun.

sinelt
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 17:58
Benim ilçe bu sabah 9 da onayladı hocam il de 14 40 gibi. Bence toplu yaptıkları için öyledir sıkıntı yapmayın ilçe onayladıktan sonra sorun çıkmaz. Sorun olsa zaten ilçe onaylamazdı.
Kemanımveben, 31 dk. önce

Hocam ben 30'unda yaptım tercihlerimi aslında... 31'inde okulumu bilgilendirdim onay istedim çünkğ herşeyi savsaklama son güne bırakma huyları var... Böyle sıkıntılı bir idare malesef. O yüzden son gğne kaldı böyle .. Okul öğleden önce onayladı hatta... mesajlarımdan sonra! Peşinden ilçe hemen onayladı ama il hala onaylamadı .. ben de stres yaşıyorum haliyle mesai saati de bitince..


Kemanımveben
02 Ağustos 2023 17:59

Teşekkür ederim sakinleşmeye ve içimi rahatlatmaya çalışıyorum çünkü bu okulu asla istemiyorum artık. Daha önce bu kadar takip etmedim hiçbir atamamda onaydır bilmemnedir hiç bakmadım bile İlk kez böyle strese girdim çünkü kurtulmak istediğim bir okul...

sinelt, 42 dk. önce
Benim İstanbul onayladı ama kısım kısım toplu olarak yapılıyor hocam sıkıntı yapmayın. Başvuru süresi bittikten sonra da onay gelir merak etmeyin ile gitmenize gerek de yok en geç yarın sabah onaylarlar sorun olsa ilçe onaylamazdı zaten. İçiniz rahat olsun.

sinelt
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 18:01
İnşallah çıkar hocam. Ben de 4. Senem il dışı başvurusu yaptığım artık bu sene olsun istiyorum.
Kemanımveben, 29 dk. önce

Teşekkür ederim sakinleşmeye ve içimi rahatlatmaya çalışıyorum çünkü bu okulu asla istemiyorum artık. Daha önce bu kadar takip etmedim hiçbir atamamda onaydır bilmemnedir hiç bakmadım bile İlk kez böyle strese girdim çünkü kurtulmak istediğim bir okul...


Kemanımveben
02 Ağustos 2023 18:02

Benimkini de bugün ilçeyi aramam isim vermem ve mesajlarım sonrasında öğle arasına girmeden 11:42'de onayladılar! Sonra hemen peşine ışık hızıyla ilçe onayladı... Öğleden sonra full bekledim il onaylasın diye ama yok yok onaylamıyor :(

sinelt, 30 dk. önce
Benim ilçe bu sabah 9 da onayladı hocam il de 14 40 gibi. Bence toplu yaptıkları için öyledir sıkıntı yapmayın ilçe onayladıktan sonra sorun çıkmaz. Sorun olsa zaten ilçe onaylamazdı.
Toplam 25 mesaj
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