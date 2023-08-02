Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 17:25
İl milli eğitim onay

İl milli eğitim başvurumu iki kere onaylayıp iki kere iptal etti sonuç iptal edildi sebebi de can güvenliğinden dolayi tayin olduğum okulda zorunlu hizmet affına ugradigim için yapabileceğim bişey var mi acaba çünkü onlarda bilmiyor bence ne yapacaklarını


matematikogretmenii
Şef
02 Ağustos 2023 17:28
Zorunlu hizmet affına uğramış olabilirsiniz ama son atandığınız ilde 3 yılı tamamlamanız gerekiyor sonuçta tayin hakkı isteyebilmek için

Kemanımveben
02 Ağustos 2023 17:29

Sizin iptal edilse de 2 kere onaylanmış... Benim daha hiç onaylanmadı bile il milli eğitim tarafından... Çok strese girdim gerçekten... Hangi ildesiniz İstanbul mu?


Pelinin
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 17:30

3 yılınız dolmadı muhtemelen, ve muhtemelen daha önce karşılaşılmayan bir durum olduğu için ne yapacaklarını bilmiyorlar, bakanlıktan görüş yazısı isteyip istemediklerini sorun, istemedilerse istesinler veya siz bakanlığa mail atın


gamze0697
Aday Memur
02 Ağustos 2023 17:31

Hayır madde var 3 yılı doldurmadan da tayin istenebiliyor o

matematikogretmenii, 1 saat önce
Zorunlu hizmet affına uğramış olabilirsiniz ama son atandığınız ilde 3 yılı tamamlamanız gerekiyor sonuçta tayin hakkı isteyebilmek için

gamze0697
Aday Memur
02 Ağustos 2023 17:32

Teşekkür ederim şuan mesai bitti arasam ulasamam mail atayim

Pelinin, 58 dk. önce

3 yılınız dolmadı muhtemelen, ve muhtemelen daha önce karşılaşılmayan bir durum olduğu için ne yapacaklarını bilmiyorlar, bakanlıktan görüş yazısı isteyip istemediklerini sorun, istemedilerse istesinler veya siz bakanlığa mail atın


matematikogretmenii
Şef
02 Ağustos 2023 17:33
Nasıl bir maddeymiş o zorunlu hizmetini yapanların suçu ne 3 yıl bekliyor
gamze0697, 57 dk. önce

Hayır madde var 3 yılı doldurmadan da tayin istenebiliyor o


gamze0697
Aday Memur
02 Ağustos 2023 17:46

Hangi adrese mail atabilirim

Pelinin, 58 dk. önce

3 yılınız dolmadı muhtemelen, ve muhtemelen daha önce karşılaşılmayan bir durum olduğu için ne yapacaklarını bilmiyorlar, bakanlıktan görüş yazısı isteyip istemediklerini sorun, istemedilerse istesinler veya siz bakanlığa mail atın


gamze0697
Aday Memur
02 Ağustos 2023 17:48

Tepki göstereceğiniz kişi ben değilim

matematikogretmenii, 55 dk. önce
Nasıl bir maddeymiş o zorunlu hizmetini yapanların suçu ne 3 yıl bekliyor

matematikogretmenii
Şef
02 Ağustos 2023 18:07
Bu can güvenliğinden tayin isteme de moda oldu
gamze0697, 40 dk. önce

Tepki göstereceğiniz kişi ben değilim


Pelinin
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 18:10

Hocam kılavuzda iletişim mailleri olabilir, yok ise personel müdürlüğünün ilgili birimine atmanız mantıklı olabilir

gamze0697, 42 dk. önce

Hangi adrese mail atabilirim

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