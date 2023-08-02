Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 18:02
Bağ-Kur'lu eş ?

Merhaba eşim Bağ-Kur?lu şahıs şirketi var . Eş durumunda hangi belgeler isteniyor?

Çok Yazılan Konular

meb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekOkul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miİl dışı Başvuru EkraniSamsun-atakum'a mazaret ataması?İl dışı atama 2023İl dışı başvuru onayMazeret Tayini Yürütmeyi Durdurma DavasıEmekli Olacak Öğretmene TavsiyelerNeyi bekliyoruz hocam ?Tayin istemeli miyim

Sözlük

Bugün olanlar 1 yozgat 3 Brittany maraton koşuyor 1 semizotu 5 rakı 2 sarhoşken sızıp kalmak 1 Ali cabbar 3 ateizm 1 ördek sendromu 1 pal nostalji 2

Son Haberler

Otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalktıKadına işkence edip 4 el parmağını kesen zanlılar tutuklandıAhlat Belediye Başkanı Çoban, trafik kazasında hafif yaralandıZırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memuruna vedaTicaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?