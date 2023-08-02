Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 18:35
İl içi tayin veya becayiş

Değerli hocalarım, 2. il içi tayin yapılır mı sizce? İkinci sorum ise aynı şehirde farklı okuldan birisiyle becayiş yapabilir miyim?

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