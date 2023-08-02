Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ağustos 2023 18:38
Çapa Tıp Fakültesinde seyyanen farklar ne zaman yatacak

Çapa tıp fakültesinde görevli personelin seyyanen zamları henüz yatmadı. Üniversite yönetimi para yok diyor. Ya gerçekten devlette para yok yada üniversite yönetimi devletin yatırdığı seyyanen farkları başka yere harcadılar. Ortada bir üç kağıt dönüyor lakin ne ilgilenen var nede denetleyen. Seyyanen farkları yatmayan personel var mı?


sancakt
Şef
02 Ağustos 2023 19:19

Seyyanen farklar maaşlardan sonra ilk hafta yattı daha seyyanen mi kalır yahu. Kurumsal sıkıntı vardır, muhtemel yatan paralar başka yere harcandı.


lalati
Genel Müdür
02 Ağustos 2023 19:30

bende seyyanenin S si bile kalmadı yedik bitirdik bile siz daha orda mısınız


obivankenobi
Aday Memur
02 Ağustos 2023 20:24

Para şuan devlette mi yoksa üniversitede mi bilmiyorum lakin seyyaneni daha göremedik


kral122
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 21:01

8077 yattı ise onun farkı yok

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