Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


02 Ağustos 2023 18:58
Tekniker kadrosundan düz memurluğa geçiş

Sınavsız olarak tekniker kadrosundan düz memurluk, vhki, bilgisayar işletmenliği gibi kadrolara geçiş yapılabilir mi?

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