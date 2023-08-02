Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ağustos 2023 19:07
Jandarma Ve Sahil Güvenlik Fakültesine Geçiş

Komutanlarım, JAMYO'dan Fakülteye geçiş olurmu , olursa aranan şartlar neler olur cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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