Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ağustos 2023 19:09
Yedek subaylıktan iç alım
Abilerim kardeşlerim ben 18 ağustos itibariyle terhis olucam askerliğim yedek subay teğmen olarak bitiricem.Benim sorum terhis olduktan sonra iç alıma başvuru yapabiliyormuyum.başvurursam nerden başvurmak gerekiyor

bloodfever
Aday Memur
02 Ağustos 2023 19:23

Görevdeyken iç alım emri gelmesi gerekirdi. İç alım terhis sonrasına kalmıyor.


süleymanaltınok
02 Ağustos 2023 19:29
Başka dönem başvuramıyoruz yani
bloodfever, 38 dk. önce

Görevdeyken iç alım emri gelmesi gerekirdi. İç alım terhis sonrasına kalmıyor.

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