Gsb yaz tayinleri

Bütün kurumlar 3-5 gün içinde tayinleri açıklıyor gençlik ve spor bakanlığı tayinleri ne zaman açıklayacak acaba? Her sene gibi bu senede 1 aydan fazla bekleyecekmiyiz

Bütün kurumlar 3-5 gün içinde tayinleri açıklıyor gençlik ve spor bakanlığı tayinleri ne zaman açıklayacak acaba? Her sene gibi bu senede 1 aydan fazla bekleyecekmiyiz