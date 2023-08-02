Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


02 Ağustos 2023 19:20
Gsb yaz tayinleri
Bütün kurumlar 3-5 gün içinde tayinleri açıklıyor gençlik ve spor bakanlığı tayinleri ne zaman açıklayacak acaba? Her sene gibi bu senede 1 aydan fazla bekleyecekmiyiz

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