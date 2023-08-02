Arkadaslar Tip 1 diyabet hangi dilime giriyor daha once alan oldu mu veya konu hakkinda bilgisi olan varsa yardimci olabilir mi yönetmelikte B veya C diyor ancak hangisi oldugunu anlayamadim

Arkadaslar Tip 1 diyabet hangi dilime giriyor daha once alan oldu mu veya konu hakkinda bilgisi olan varsa yardimci olabilir mi yönetmelikte B veya C diyor ancak hangisi oldugunu anlayamadim