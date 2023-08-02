Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


02 Ağustos 2023 19:48
Hayat tarzı nedeniyle soruşturma açılan müftü intihar etti

Halimiz ne hale dönüştü ya Rabbi.. Adaletin en güzel örneğinin yaşanmasını diliyoruz Diyanet'de... Keyfiliğin varsa(!) ortadan kaldırılmasını.. ve Şeffaflık.. ve de en önemlilerinden biri de "işin ehline verilmesi"...

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