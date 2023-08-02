Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


02 Ağustos 2023 19:48
https://www.memurlar.net/haber/1072666/hayat-tarzi-nedeniyle-sorusturma-acilan-muftu-intihar-etti.ht

Halimiz ne hale dönüştü ya Rabbi.. Adaletin en güzel örneğinin yaşanmasını diliyoruz Diyanet'de... Keyfiliğin varsa(!) ortadan kaldırılmasını.. ve Şeffaflık.. ve de en önemlilerinden biri de "işin ehline verilmesi"...

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